Buscan personal médico y de enfermería para programa de salud primaria

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El Gobierno de México abrió el registro para profesionales de la salud que quieran integrarse a los Consultorios de Atención Primaria; también pueden participar recién egresados y personal jubilado o pensionado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/09/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 04:03 PM.