Buscan personal médico y de enfermería para programa de salud primaria

El Gobierno de México lanzó oficialmente la convocatoria dirigida a profesionales de la salud para incorporarse a los Consultorios de Atención Primaria a la Salud, cuyo proceso de registro inició este 14 de septiembre. En el estado de Sonora, el Delegado de los Programas para el Bienestar, Octavio Almada Palafox, extendió una invitación directa a médicos y personal de enfermería para poner su conocimiento y vocación de servicio al alcance de las familias sonorenses.
Expuso que esta iniciativa busca fortalecer el primer nivel de atención médica, la prevención y el seguimiento de los pacientes en la entidad, al precisar que, esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del programa Salud Casa por Casa. El modelo tiene como objetivo la consolidación del Servicio Universal de Salud (SUS) y quienes se sumen al proyecto participarán en actividades de atención clínica de primer nivel, promoción de la salud, orientación y detección oportuna de enfermedades.
En Sonora necesitamos de su experiencia, de sus conocimientos y, sobre todo, de esa vocación de servicio que tienen quienes eligieron cuidar la salud de los demás, expresó el funcionario federal. Asimismo, reiteró que se mantiene el trabajo de manera continua para acercar la atención médica y preventiva a las personas que más lo necesitan.
Para participar, las y los aspirantes deben someterse a un proceso de selección que consta de seis etapas de carácter personal: registro en la plataforma oficial, validación documental, evaluación del perfil, asignación de plaza, notificación y formalización e inducción. Es indispensable contar con documentación básica que incluye acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, además del título y la cédula profesional. La asignación final de las plazas considerará las preferencias del postulante y las necesidades prioritarias de atención.