Dos agresiones en Nogales terminan con hombres lesionados: uno fue golpeado con un barrote

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Un hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico tras ser atacado mientras trabajaba en Jardines de la Montaña; en otro caso, un electricista denunció haber sido agredido por un contratista tras un corto circuito

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 04:58 PM.