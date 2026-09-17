Dos agresiones en Nogales terminan con hombres lesionados: uno fue golpeado con un barrote

Una persona fue internada en el Hospital IMSS Bienestar de Nogales, Sonora, con lesiones de gravedad tras ser golpeado por un grupo de sujetos en la colonia Jardines de la Montaña, en otro caso un electricista denunció a su contratista quien lo golpeó al no realizar bien su trabajo y provocar un corto circuito en su domicilio.
El reporte policial detalla que siendo las 21:07 horas elementos preventivos se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada, siendo el de nombre Ramón de 49 años de edad.
Esta persona dijo que momentos antes se encontraba en la calle Lago Azul de la colonia Jardines de la Montaña trabajando haciendo mecánica en un vehículo cuando se acercaron sujetos que lo golpearon uno de ellos con un barrote de madera en la cabeza.
Posteriormente por sus propios medios se trasladó al hospital donde fue valorado con traumatismo cráneo encefálico lesiones que tarda más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida.
En otro caso alrededor de las 14:42 horas elementos preventivos acudieron a la calle Paseo Chula Vista de la colonia Chula Vista, donde reportaban a una persona lesionada, siendo el de nombre Fabián de 50 años.
El hombre les manifestó que, al terminar un trabajo de electricidad en un domicilio de esa calle, llegó la persona que lo contrató y al revisar el trabajo se produjo un corto eléctrico, acción que molestó al dueño, quien le dijo que ya no le pagaría lo acordado que eran 6 mil pesos, sacándolo a la fuerza de la vivienda.
Detalló que el agresor lo tomó por el cuello, intentando agredirlo en dos ocasiones, mientras le decía que se fuera que no le pagaría, ante lo sucedido fue trasladado ante el médico de guardia quien lo dictaminó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
Sobre ambos casos se informó al Centro de Atención Temprana para su investigación y Seguimiento.