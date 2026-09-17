Muere hombre tras 10 horas en observación en Hospital IMSS Bienestar de Nogales

Un hombre entró al Hospital IMSS Bienestar con un dolor lumbar en horas de la mañana por la tarde 10 horas después al ser revisado los médicos reportaron que había muerto desconocen las causas.
De acuerdo con el reporte policial este hecho se reportó a las 18:47 horas del 16 de septiembre del 2026.
Fueron elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, quienes al ser alertados del caso acudieron al hospital para conirmar el hecho.
En el lugar se entrevistaron con el médico de guardia quien les manifestó que a las 07:30 horas ingresó un paciente de nombre Cruz M., con dolor lumbar quedando bajo observación médica.
El reporte detalla que al realizar una revisión a las 18:15 horas se percató que ya no contaba con signos vitales, dando aviso del fallecimiento.
Dicha autoridad preventiva reportó el hecho a la FGJE de Sonora quienes acudieron al lugar y se hicieron cargo de las diligencias de ley correspondientes.
Hasta el momento se desconocen las causas del deceso y si el hombre recibió la atención necesaria durante las más de 10 horas que estuvo en el lugar.