Muere hombre tras 10 horas en observación en Hospital IMSS Bienestar de Nogales

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Un hombre identificado como Cruz M. ingresó por la mañana al IMSS Bienestar de Nogales; cerca de 11 horas después fue localizado sin signos vitales. La Fiscalía investiga el caso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 05:01 PM.