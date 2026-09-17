Nogales tendrá 12 nuevas estaciones meteorológicas para anticiparse a las lluvias

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El IMIP ampliará su red de monitoreo climático con equipo donado por Estados Unidos, con el objetivo de contar con información más precisa y oportuna para prevenir accidentes y proteger a la población

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/09/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 03:57 PM.