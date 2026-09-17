Nogales tendrá 12 nuevas estaciones meteorológicas para anticiparse a las lluvias

Con el objetivo de prevenir accidentes y tragedias durante la temporada de lluvias, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Nogales, Sonora reporta avances favorables en la consolidación del sistema de alerta temprana y proyecta una expansión de su red de monitoreo climático para principios de 2027.
El director del IMIP, Jaime Wenceslao Parra Moroyoqui, destacó que las familias nogalenses conocen cada vez más este mecanismo de prevención y lo adoptan como parte de su cultura de seguridad. El funcionario reconoció que, debido a lo cambiante del clima local, existen ocasiones en las que se emiten alertas preventivas sin que se registren precipitaciones, por lo que agradeció la comprensión de la comunidad.
Sabemos que no somos perfectos y hay ocasiones en que se alerta y no llueve, pero el tiempo en Nogales es muy cambiante. Agradecemos la paciencia que nos han tenido; esto no tiene ningún otro fin más que, como ha instruido nuestro alcalde, preservar la vida de todos los ciudadanos, enfatizó Parra Moroyoqui.
Expuso que, actualmente, las labores de instalación ya se encuentran en marcha, ejecutándose con personal y recursos propios del Instituto. Se proyecta que los trabajos queden concluidos, a más tardar, entre diciembre de este año y febrero próximo.
Este nuevo equipamiento vendrá a reforzar la infraestructura con la que ya cuenta el municipio, lo que permitirá a las autoridades procesar datos mucho más certeros y oportunos sobre las condiciones climatológicas, al incluir niveles de lluvia, velocidad de los vientos y temperaturas, para garantizar así una mejor toma de decisiones para la protección de los habitantes de Nogales.