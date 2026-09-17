La Pirinola podría convertirse en un gran espacio de recreación en 2027

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El Fopin proyecta construir un parque al aire libre y un centro de usos múltiples en la zona, mientras reporta un aumento de sus ingresos y casi 50 millones de pesos destinados a obras en Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/09/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 04:07 PM.