La Pirinola podría convertirse en un gran espacio de recreación en 2027

Al destacar logros centrados principales en la renegociación de contratos, inversión en obras públicas y transparencia, el director técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (Fopin), Carlos Francisco Huerta Rivera, presentó los resultados financieros y de infraestructura correspondientes al segundo año de gobierno del alcalde Juan Francisco Gim Nogales; al precisar un proyecto de esparcimiento en la zona de La Pirinola para 2027.
Huerta Rivera señaló que, para el próximo año, la administración planea concluir obras de infraestructura dentro del parque e iniciar un magno proyecto en la emblemática zona de La Pirinola, al explicar que el municipio recuperó y pagó en su totalidad un predio de 500 hectáreas como reserva territorial; por lo que será presentado ante el Comité Técnico del Fopin.
Sostuvo que la visión principal es construir un parque al aire libre y un centro de usos múltiples para el esparcimiento de las y los ciudadanos, con inicio proyectado para enero de 2027. Ante la posibilidad de usar esos terrenos para nuevas naves industriales, expresó su postura personal a favor de conservar el espacio como reserva ecológica, y sugirió que los empresarios privados adquieran tierras aledañas para sus desarrollos.
Respecto a los aspectos fundamentales de administración del último año, en primer lugar, destacó la renegociación de contratos tras años de inversiones en los edificios del parque, al precisar que, esta acción logró aumentar los ingresos entre un 40% y un 60%. Los ingresos mensuales iniciaron con cifras de 220 mil a 230 mil dólares, y al cierre del año actual alcanzan entre 420 mil y 440 mil dólares, al enfatizar la meta a largo plazo es obtener 500 mil dólares al mes.
Expuso que el segundo aspecto relevante es la inversión comunitaria, en el último año, el Fopin destinó casi 50 millones de pesos a obras de beneficio colectivo en Nogales. Estos recursos permitieron programas emergentes de bacheo, mejoras para Oomapas y la remodelación de la fachada del estadio Hoeffer.
Como tercer punto, el funcionario resaló la transparencia y rendición de cuentas, para asegurar a la comunidad que el dinero del Fopin se protege y se destina a obras públicas y al mantenimiento del propio parque industrial.