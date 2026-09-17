Recuperan Jeep robada y la devuelven a su dueña en La Brisa

Un vehículo que contaba con reporte de robo fue localizado y asegurado por la Policía Municipal en calles de la colonia La Brisa en Nogales, Sonora, donde se le devolvió a su propietaria.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:00 horas que elementos de Seguridad Pública elementos comisionados al departamento de vehículos robados, al encontrarse realizando recorridos de búsqueda sobre la calle Jesús Barbosa de la colonia señalada localizaron un vehículo en aparente estado de abandono.
Se trató de un vehículo Jeep Cherokee de color blanco el cual coincidía con las características de una con reporte de robo, por lo que, al revisar la serie, confirmaron que se trataba de la unidad robada.
Por tal motivo los oficiales informaron del hallazgo a la propietaria de nombre Berenice de 36 años, quien al llegar al lugar acreditó su propiedad, desistiendo de acción legal, argumentando que era su deseo que le fuera entregado su auto en las condiciones que se encontraba, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.