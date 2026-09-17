Recuperan Jeep robada y la devuelven a su dueña en La Brisa

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Policías municipales localizaron durante la madrugada una Cherokee reportada como robada; la propietaria acudió al lugar y pidió recibirla en las condiciones en que fue encontrada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 04:53 PM.