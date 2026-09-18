Desfile cívico-militar reúne a cientos de familias en el 216 aniversario de la Independencia

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Más de 20 contingentes, entre militares, corporaciones de seguridad, estudiantes, grupos tradicionales y jinetes, participaron en el desfile por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/09/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 11:38 AM.