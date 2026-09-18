Desfile cívico-militar reúne a cientos de familias en el 216 aniversario de la Independencia

Cientos de familias de la frontera de Nogales acudieron a presenciar el desfile cívico-militar celebrado el 16 de septiembre en conmemoración al 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
El magno evento estuvo encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y su esposa Griselda Quintero Portillo, así como el comandante de la 45 Zona Militar, Jaime Enrique Félix Jiménez, quien con voz de mando dio inicio con la tradicional marcha que tuvo más de 20 contingentes.
En el pódium hicieron presencia el cuerpo de regidores, la síndica Edna Elinora Soto Gracia, así como autoridades invitadas de los tres niveles de gobierno y los titulares de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Nogales.
La marcha dio inicio sobre la Avenida Álvaro Obregón y calle Vázquez, con la representación del Ejército Mexicano, elementos de caballería que presentaron la Bandera de México, seguidos de elementos del servicio de la Policía Militar, así como una sección de fusileros del Ejército Mexicano y los binomios caninos, además de un aparato dron de alta tecnología y varios vehículos blindados.
Posteriormente desfilaron efectivos de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, así como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez” y algunas brigadas de seguridad y Protección Civil.
También marcharon elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional y las agrupaciones de Prevención del Delito y las Adicciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.
El resto de los contingentes que participaron fueron escoltas y bandas de guerra de colegios e instituciones educativas: Colegio Las dos vocales, Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, Conalep; Cobach 1 y 2; CIES, Cecytes 1 y 2; Preparatoria y Universidad Hispana, Instituto LAB, Preparatoria Grimac y el Tecnológico Nacional de México.
Las mujeres y hombres integrantes del Club Edad de Oro del DIF Municipal también formaron parte en este evento; finalmente, caballos bailadores y sus jinetes se encargaron de cerrar este recorrido bajo un ambiente escenificado con música tradicional mexicana y los aplausos de los presentes.
El teniente coronel de caballería, Luis Enrique Villa Rodríguez, dio por terminado el desfile y rindió el parte de novedades anunciando que del personal militar participaron: un estandarte, una escolta de bandera, tres jefes, 12 oficiales, 110 soldados, 2 caballos, 3 binomios caninos, 20 vehículos y un dron.
Informó que, del personal civil, marcharon: 5 banderas, 2 escoltas, 5 bandas de guerra, 1,118 alumnos de diferentes escuelas, 170 elementos de emergencia con 41 vehículos, 11 carros alegóricos, 30 personas de un grupo étnico, 146 mujeres y hombres vestidos con atuendos tradicionales, 14 escuelas y 27 jinetes con sus respectivos caballos.