Hike Macabro invita a expedición con causa en Nogales para alimentar perros callejeros

Desde una premisa de pasión por la naturaleza, empatía a causas sociales y fortalecer a las comunidades rurales en Nogales, el colectivo Hike Macabro extiende una invitación a todos los entusiastas de la montaña para sumarse a una expedición con causa este próximo sábado 19 de septiembre.
La congregación inicial será a las 4:00 de la mañana en las emblemáticas letras de predio de La Pirinola, punto desde el cual la caravana partirá hacia el Rancho Los Alisos, en el ejido Mascareñas, para emprender el ascenso a la cumbre a las 4:40 horas, informó Melissa Grijalva.
Como integrante del colectivo, indicó que esta actividad fusiona el amor por el deporte al aire libre con la empatía hacia los más vulnerables, al precisar que, a través de una cuota de recuperación simbólica, el evento busca recaudar fondos para abastecer de alimento a perros en situación de calle, con especial atención al dispensador instalado en las propias letras de La Pirinola.
Enfatizó que la visita representa un impulso directo a la economía de las familias de Mascareñas, ya que, al finalizar el recorrido, las y los asistentes podrán adquirir y degustar productos locales, como los tradicionales quesos del rancho.
Más allá de la aventura física, la visión de los organizadores es consolidar una comunidad unida y recurrente de senderistas, toda vez que la región resguarda maravillas naturales de incalculable belleza que, si bien se encuentran dentro de predios privados, son accesibles gracias a este tipo de recorridos estructurados. Esta organización previa garantiza el acceso seguro y ordenado a sitios exclusivos, a la vez que fomenta el respeto absoluto por la propiedad de terceros.
Melissa Grijalva resaltó la importancia de convivir con el entorno silvestre de forma consciente, como la fortuna emocional de presenciar el amanecer y observar a la fauna silvestre en su hábitat natural bajo una regla de oro: admirar sin tocar y sin alterar el ecosistema.
Con rutas que varían entre tres y seis horas bajo estrictos protocolos de seguridad, la convocatoria es una oportunidad inmejorable para conectar con la tierra, con acciones en las que se exhorta a la población a sumar pasos por esta doble causa noble, descubrir los tesoros ocultos de la localidad y establecer lazos de compañerismo para futuras exploraciones.