Hike Macabro invita a expedición con causa en Nogales para alimentar perros callejeros

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El colectivo realizará este sábado 19 de septiembre una expedición al Rancho Los Alisos, en Mascareñas, donde los participantes podrán aportar a una causa social y conocer productos de la comunidad rural

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/09/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 12:24 PM.