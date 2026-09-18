Julia Huerta destaca resultados de Gim y señala respaldo a proyectos de Nogales

El desempeño y los resultados de la actual administración municipal representan una base sólida que fortalece el trabajo político y social del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la frontera, aseguró Julia Huerta, extesorera del Ayuntamiento de Nogales y activa militante del partido.
Tras la presentación del más reciente informe de gobierno, Julia Huerta destacó que los números y acciones expuestas por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales demuestran un avance tangible para la ciudad.
Es la consolidación no solamente de un año de resultados, es la consolidación de cinco años de trabajo y esfuerzo que se refleja en la cantidad de calles pavimentadas, los apoyos entregados y la adquisición de camiones recolectores, de patrullas, para atender las necesidades de los ciudadanos, expresó.
En su faceta de trabajo político interno, Julia Huerta informó que actualmente encabeza recorridos directos en las comunidades a través de los “Diálogos de la Transformación” y la entrega del periódico Regeneración. A la fecha, este ejercicio ha abarcado más de 50 colonias, lo que ha permitido generar un diagnóstico puntual de las necesidades de los nogalenses y medir el ánimo ciudadano.
El pulso va en el sentido de los buenos resultados; se siente el respaldo para la Cuarta Transformación y para los gobiernos de Morena. Se siente el apoyo tanto para el ingeniero Juan Francisco Gim, como para la presidenta Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo. La gente tiene el deseo de no volver a los años oscuros del pasado y el gusto de que se consolide el segundo piso de la Cuarta Transformación, afirmó.