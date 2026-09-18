Julia Huerta destaca resultados de Gim y señala respaldo a proyectos de Nogales

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La exfuncionaria municipal y militante de Morena resaltó obras, apoyos e infraestructura durante el informe de gobierno y llamó a mantener proyectos como el Plan Hídrico y el Anillo Hídrico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 12:08 PM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 12:11 PM.