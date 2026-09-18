Nogales ahorra más de 14 mdp al ganar litigios y cerrar juicios heredados

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La Dirección de Asuntos Jurídicos reportó más de 15 sentencias favorables al Ayuntamiento durante este año, además de acuerdos para reducir pagos de laudos acumulados desde administraciones anteriores

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/09/2026 12:02 PM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 12:06 PM.