Nogales ahorra más de 14 mdp al ganar litigios y cerrar juicios heredados

Con un ahorro que superó los 14 millones de pesos en el último año, el Ayuntamiento de Nogales ha logrado revertir la tendencia de perder litigios legales que afectaban gravemente el patrimonio de Nogales, Sonora.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales destacó el trabajo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por Juan Manuel Ruiz Hernández, dependencia que ha logrado más de 15 sentencias absolutorias a favor del Ayuntamiento de Nogales en el año en curso, principalmente en materia administrativa y laboral.
Anteriormente en otras administraciones, años atrás, se decía que el Ayuntamiento siempre perdía los litigios, siempre perdía los juicios, y ahorita pues hemos hecho un cambio, hemos trabajado mucho, tenemos un equipo aquí en dirección que es un equipo que está muy comprometido con la Administración y sobre todo con defender la legalidad y eso nos ha ayudado mucho porque nos hemos centrado mucho en la atención de los litigios y ahorita te puedo decir que en el año llevamos más de 15 sentencias en donde han absuelto al Ayuntamiento, manifestó el director de Asuntos Jurídicos de Nogales.
Además de casos recientes, el equipo jurídico se dio a la tarea de atender laudos heredados desde los años 2003, 2005 y 2009, por lo que, en lugar de prolongar los procesos jurídicos, se negociaron cierres que permitieron reducir drásticamente los pagos, logrando que los recursos rescatados puedan destinarse a áreas sociales o de infraestructura.
Antes los juicios eran una bola de nieve que se te iba generando intereses, salarios caídos y esa serie de prestaciones en las cuales el Ayuntamiento en otras administraciones no pagaba de forma responsable; y en esta administración lo hemos atendido con mucho respeto y con mucha responsabilidad en poder hacer esos cierres de esos juicios que traíamos en años anteriores arrastrando y los hemos cerrado de manera muy responsable, manifestó.