Nogales reporta saldo blanco en Fiestas Patrias 2026 y agradece a la comunidad

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Los festejos de septiembre concluyeron sin hechos lamentables, de acuerdo con las autoridades, quienes destacaron el comportamiento de las familias y la coordinación de las corporaciones de seguridad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/09/2026 11:41 AM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 11:44 AM.