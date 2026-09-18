Nogales reporta saldo blanco en Fiestas Patrias 2026 y agradece a la comunidad

Las autoridades de Nogales, Sonora, felicitaron a la comunidad en general por su buen comportamiento durante los festejos de las “Fiestas Patrias 2026”, las cuales se realizaron sin ningún hecho lamentable, con saldo blanco.
Después del desfile cívico-militar de este año, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales anunció el resultado positivo durante los festejos patrios y agradecieron a los nogalenses en general por disfrutar de manera responsable.
Tenemos un saldo positivo. Les damos gracias a todos los ciudadanos, a todas las familias que disfrutaron las fiestas patrias, que todavía queda por disfrutar, gracias a ellos vivir las fiestas patrias tranquilas con seguridad y un ambiente familiar, expresó Gim Nogales.
Tenemos saldo blanco, lo decimos a viva voz que gracias a la ciudadanía por el buen comportamiento y esa responsabilidad que tuvieron al acudir a los diferentes eventos. Agradecer a la Mesa de Seguridad y agradecer a las corporaciones que en coordinación llevamos esa seguridad para los ciudadanos que vinieron a disfrutar de las fiestas patrias, dijo.
Por parte de la Policía y Tránsito Municipal anduvimos trabajando con 80 elementos con ese anillo de seguridad en el evento en las fiestas patrias que se vivió (...) apoyados con los elementos de las otras corporaciones como la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército, AMIC y todos ellos en coordinación, recalcó Corrales Ley.
Por parte de la Policía y Tránsito Municipal anduvimos trabajando con 80 elementos con ese anillo de seguridad en el evento en las fiestas patrias que se vivió (...) apoyados con los elementos de las otras corporaciones como la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército, AMIC y todos ellos en coordinación, recalcó Corrales Ley.