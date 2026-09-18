Nogales rozará los 33°C antes de la llegada de lluvias y el otoño

Un ambiente predominantemente caluroso y cielos despejados predominarán en Nogales, Sonora, durante los próximos días, con temperaturas que alcanzarán los 33 grados centígrados previo al ingreso de una baja probabilidad de lluvia hacia el cierre de la siguiente semana y llegada del otoño a la frontera.
De acuerdo con los reportes de los servicios meteorológicos de México y Estados Unidos, este viernes 18 y sábado 19 de septiembre se registrarán picos altos de calor, manteniendo tardes soleadas y noches frescas con valores mínimos estables en los 16 grados.
Para el domingo 20 y el inicio de la semana laboral, del lunes 21 al martes 22 de septiembre se anticipa la presencia de nubosidad parcial con temperaturas máximas de 30 a 31 Celsius, manteniendo de esta forma un patrón térmico estable en la frontera.
El panorama cambiará gradualmente para el miércoles 23 de septiembre, día en que se pronostica un descenso en la máxima a 29 grados y la presencia de tormentas eléctricas aisladas, rompiendo con la racha seca de los días previos.
Ante este panorama, se exhorta a la población a tomar medidas preventivas como mantenerse adecuadamente hidratados, utilizar protección solar durante los días de mayor calor y tomar precauciones ante las probables tormentas eléctricas; además, se hace el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y al pendiente de cualquier actualización a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y de las dependencias de gobierno.