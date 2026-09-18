Nogales rozará los 33°C antes de la llegada de lluvias y el otoño

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El calor continuará durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, mientras que para el miércoles se prevén tormentas eléctricas aisladas y un descenso en las temperaturas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/09/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 11:57 AM.