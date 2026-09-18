¡Prepárate! Nogales realizará simulacro de sismo este sábado

Alrededor de las 11:00 horas de este sábado 19 de septiembre, en las instalaciones del Palacio Municipal, se llevará a cabo un simulacro de sismo con motivo del Día Nacional de Protección Civil y en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos ocurridos en 1985 y 2017 en la Ciudad de México.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que en este ejercicio participarán las distintas corporaciones de auxilio y rescate, entre ellas Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública, además de otros organismos e instituciones de apoyo civil y gubernamental.
Estamos invitando a todos los centros comerciales, industrias, instituciones educativas, dependencias de gobierno y establecimientos en los que se concentra una gran cantidad de personas, así como a las familias nogalenses, a realizar estos ejercicios que nos permiten saber cómo actuar correctamente ante una contingencia, expresó el funcionario.
Explicó que ejercicios similares se realizarán en distintos municipios del país con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y generar conciencia sobre la importancia de poner en práctica las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y proteger los bienes antes, durante y después de una contingencia.
En el caso del simulacro que se desarrollará en el Palacio Municipal, se realizará una llamada de emergencia al 911 para solicitar la presencia de los cuerpos de rescate y auxilio ante un supuesto sismo. Posteriormente, se procederá a evacuar de manera ordenada a empleados y ciudadanos que se encuentren dentro de las instalaciones.
El secretario del Ayuntamiento señaló que este ejercicio permitirá evaluar el funcionamiento de las rutas y salidas de emergencia, los sistemas de alerta, los puntos seguros de concentración, las zonas de protección y los dispositivos de seguridad, además de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.