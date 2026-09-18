¡Prepárate! Nogales realizará simulacro de sismo este sábado

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El ejercicio se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Palacio Municipal y contará con la participación de corporaciones de emergencia y rescate

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 09:03 AM.