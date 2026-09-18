San José Sánchez del Río será parroquia y tendrá atención sacerdotal permanente

La garantía de contar con atención espiritual permanente para miles de fieles marca un avance importante para la comunidad, ante la elevación de la Iglesia de San José Sánchez del Río de capellanía a parroquia. Este importante paso refleja la madurez pastoral y el evidente crecimiento poblacional que ha tenido el sector en Nogales, Sonora.
El evento oficial en el que será erigida la nueva parroquia se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, por lo que el padre Edgardo Gámez Urquijo explicó que esta transición permitirá cubrir con mayor prioridad a comunidades como La Mesa, Cíbuta y Real de Catorce.
Entonces estamos, en primer lugar, asegurando, al nombrarse parroquia, que vamos por lo menos a tener asegurado, con todo el favor de Dios, que haya un sacerdote encargado. ¿Por qué? Porque cuando se nombran párrocos, pues se les da prioridad a las parroquias, y es más difícil que pueda, por alguna razón, atenderse una capellanía. Y eso es una garantía, con el favor de Dios, que sean atendidas estas comunidades con un párroco, comentó el padre.
Esta transición significa también que se están cubriendo adecuadamente los servicios básicos de la iglesia, incluyendo la pastoral social, acciones asistenciales que son un pilar importante en la zona, ya que brindan un apoyo directo y constante a las personas que menos tienen dentro de la jurisdicción.
Es una alegría, en primer lugar, porque es reconocida ya como una comunidad de fieles, en los cuales hay personas que ya están siendo preparadas para llevar también el evangelio. Esto significa que hemos llevado una cierta evangelización, una cierta preparación pastoral, y sobre todo que cubrimos también en la parte social ciertas actividades que ayudan a las personas que menos tienen, indicó.