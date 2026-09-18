San José Sánchez del Río será parroquia y tendrá atención sacerdotal permanente

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La comunidad religiosa será elevada de capellanía a parroquia el próximo 23 de septiembre, lo que permitirá contar con un sacerdote encargado y fortalecer la atención pastoral en La Mesa, Cíbuta y Real de Catorce

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/09/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 11:51 AM.