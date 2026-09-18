Unison Nogales celebra 22 años con arte, música y talento universitario

La Universidad de Sonora campus Nogales se vistió de gala este jueves 17 de septiembre de 2026 para conmemorar su XXII aniversario, con celebración promovida bajo el lema “Arte Universitario en tu Campus”, incluyó una destacada cartelera cultural y un bazar estudiantil.
La invitación a esta jornada fue impulsada y sostenida por el maestro Ramiro Quintero, quien se encargó de dar la bienvenida a la comunidad universitaria y al público general. Al evento asistieron numerosos estudiantes, familias y autoridades locales, al destacar entre los invitados especiales la presencia de Nadir del Cid, director del Imfoculta.
Como parte integral de las festividades, las inmediaciones del campus albergaron un colorido bazar, donde las y los asistentes pudieron convivir mientras apoyaban el comercio local y estudiantil, disfrutar de bebidas como agua de taro y horchata de matcha, además de apreciar artesanías y diversos artículos.
El talento principal de la velada llegó de la mano del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo con una jornada artística en el auditorio a las 17:00 horas con la obra de teatro El Mundo Nocturno. Esta puesta en escena fue dirigida por Marcos González Navarro y contó con la actuación especial del maestro Luis Ricardo Gaitan Osorio y la maestra Adria A. Peña Flores, acompañados por el talento de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas y Actuación.
Para cerrar con broche de oro la celebración de este vigésimo segundo aniversario, el programa estableció a las 19:00 horas la presentación de Del Barroco a nuestros días: Un recital de guitarra. Este ensamble musical estuvo bajo la dirección del Manuel David García Gutiérrez, con la participación de los guitarristas Luis Enrique Félix Medina, Gustavo Alan Machado Molina, Roberto De Jesús Vargas Monge y Gustavo Ángel Guajardo Velázquez.
Con una exitosa convocatoria y un ambiente de celebración, la Unison del campus Nogales reafirmó una vez más su compromiso con la difusión de la cultura y la integración de su comunidad.