Unison Nogales celebra 22 años con arte, música y talento universitario

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El campus conmemoró su aniversario con el programa “Arte Universitario en tu Campus”, que reunió a estudiantes, familias y público en general en una jornada cultural

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/09/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 18/09/2026 03:47 PM.