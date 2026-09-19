Angélica Burgos impulsa el talento deportivo desde las colonias de Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 destacó el respaldo a jóvenes deportistas y los resultados de los encuentros de futbol realizados en sectores como La Mesa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 11:56 AM.