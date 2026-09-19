Angélica Burgos impulsa el talento deportivo desde las colonias de Nogales

La atención y respaldo para los jóvenes deportistas, buscando el desarrollo pleno de sus habilidades y capacidades atléticas, representa el trabajar por el futuro de Nogales, estableció Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación Mujeres al 100 en esta frontera entregó los trofeos de primer y segundo lugar a los campeones del torneo de futbol celebrado en la colonia La Mesa, siendo el ganador el equipo Renacidos.
Para nosotras como mujeres y como madres de familia...es muy importante estar atentos al desarrollo deportivo de nuestros hijos, de impulsarlos, respaldarlos y principalmente motivarlos, expresó.
Incluso patrocinando de manera personal, indicó, a jovencitas boxeadoras como Perla Páez, quien se está abriendo camino en el difícil deporte de las orejas de coliflor, entre otros talentos deportivos.
Estos encuentros han generado buenos resultados al quedar seleccionado en las pasadas visorías de equipos de futbol profesional...de un jovencito de la colonia La Mesa, como prospecto de la organización Pachuca, quienes ya le están dando seguimiento a su talento, refirió.
En estas actividades están participando el Comité de Jóvenes al 100 encabezado por Alejandra Velázquez, agregó, así como el grupo juvenil de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a cargo de Kevin Montoya.