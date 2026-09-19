Bingo benéfico en Nogales: premios para apoyar a adultos mayores del Asilo de Ancianos Franciscano

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Una tarde de convivencia, premios y solidaridad se realizará el 24 de septiembre para recaudar fondos destinados a medicamentos, servicios y remodelaciones del asilo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/09/2026 10:53 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 10:56 AM.