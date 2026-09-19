Bingo benéfico en Nogales: premios para apoyar a adultos mayores del Asilo de Ancianos Franciscano

Necesidades médicas y de infraestructura en las instalaciones donde son atendidos decenas de adultos mayores de Nogales, Sonora, requieren de la solidaridad ciudadana constante, por lo que, con esta intención, se ha preparado un evento altruista lleno de premios que busca unir a la comunidad en una tarde de convivencia.
Este importante evento se llevará a cabo el próximo jueves de 24 de septiembre cuando el gimnasio de la escuela Gante, abra sus puertas de 4:00 de la tarde a 08:00 de la noche para celebrar un juego de bingo, así lo explicó el padre Edgardo Gámez, encargado del Asilo de Ancianos Franciscano, quien destacó la participación altruista de Anabel Freig y su esposo Jorge Freig, así como un grupo de personas que organizan esta tradicional actividad.
El domingo, el próximo domingo, con el foro de Dios, en las parroquias va a haber gente vendiendo boletos. Después de las celebraciones eucarísticas, en la Purísima, en Catedral, en San José y en la Sagrada Familia, después de cada misa estarán vendiendo boletos para que nos apoyen. De verdad, necesitamos mucho su apoyo para sostener a estos hermanos nuestros que los queremos, los cuidamos y los amamos mucho, compartió el padre Gámez.
Enteramente es para el asilo de ancianos, estamos remodelando y sobre todo hay que recordar que los medicamentos, la ayuda, los servicios se van directamente a cubrir esos rubros. Y también la venta de boletos puede ser aquí en el asilo de ancianos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, mencionó.