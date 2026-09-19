Choque en bulevar Nogales 2000 deja daños severos y una persona lesionada

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Dos vehículos resultaron con daños considerables tras colisionar a la altura del acceso a Play Land; una pasajera fue trasladada para recibir atención médica

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/09/2026 01:33 PM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 01:35 PM.