Choque en bulevar Nogales 2000 deja daños severos y una persona lesionada

Un accidente vial en el bulevar Nogales 2000 dejó como saldo daños materiales significativos y una persona con lesiones, en percance ocurrido a las 19:06 horas del viernes 18 del mes en curso, justo a la altura del acceso al establecimiento Play Land.
Agentes del Departamento de Tránsito Municipal atendieron el reporte de emergencia, en el lugar de los hechos, los oficiales localizaron dos vehículos con daños severos por la colisión, con movilización de paramédicos de Cruz Roja, ya que se reportaban al menos 3 personas lesionadas.
El primer automóvil es una vagoneta Chevrolet Equinox de color gris, conducida por Mayra, de 38 años de edad, cuya unidad presenta un fuerte impacto en la puerta del conductor y el lateral izquierdo.
La segunda unidad involucrada corresponde a una vagoneta Jeep Cherokee gris, modelo 1996, operada por Julissa, de 23 años, este vehículo registra la destrucción casi total de su carrocería frontal tras el siniestro.
El parte oficial de Tránsito Municipal establece que la conductora del vehículo Chevrolet omitió el alto reglamentario, lo que originó un choque por alcance contra su unidad.
A causa de la fuerza del golpe, Jennifer de 23 años, pasajera del segundo vehículo, sufrió diversas heridas, por lo que, tras la valoración médica en el sitio, los socorristas clasificaron el estado de salud de la pasajera con lesiones que no ponen en peligro la vida.