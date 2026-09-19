Detienen a joven por homicidio de su primo en Nogales; investigan supuesto disparo perdido

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Manuel “N”, de 19 años, fue vinculado a proceso por el homicidio de Ángel Alberto “N”, quien murió tras recibir un disparo en la frente dentro de una vivienda de la colonia Solidaridad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/09/2026 11:05 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 11:09 AM.