Detienen a joven por homicidio de su primo en Nogales; investigan supuesto disparo perdido

Una orden de aprehensión por el delito de homicidio fue ejecutada por elementos de la AMIC Nogales a primo de Ángel Alberto quien muriera a consecuencia de un disparo en la frente que según el imputado reportó como bala perdida que entró por el techo de su vivienda.
Se informó que las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) permitieron ejecutar una orden de aprehensión y llevar ante un Juez a Manuel “N”, de 19 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple doloso, cometido en perjuicio de Ángel Alberto “N”, en Nogales, Sonora.
En audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso, la cual fue otorgada por el Juez en una segunda audiencia, además prevaleció la prisión preventiva justificada.
Los hechos se registraron alrededor de las 11:37 horas del pasado 10 de septiembre, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Solidaridad, en Nogales, Sonora. Donde en un principio el detenido reportó el hecho a las autoridades, intentando hacer creer que ambos dormían cuando una supuesta bala perdida hirió a su familiar.
La FGJE detalló que, de acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba desarmada cuando recibió un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros en la región frontal. Debido a la gravedad de la lesión fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Ángel Alberto “N” falleció el 11 de septiembre, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo producido por proyectil de arma de fuego. Entre víctima e imputado existía una relación de parentesco, al ser primos.
La FGJES continuará sosteniendo ante los tribunales los datos de prueba obtenidos durante la investigación, con el objetivo de esclarecer plenamente este homicidio y procurar justicia para la víctima y su familia.