Encuentran en abandono una moto robada desde 2024 en Nogales

Agentes de la Policía Municipal localizaron y aseguraron una motocicleta que contaba con reporte de robo en esta frontera.
De acuerdo con el informe de Seguridad Pública fue a las 15:10 horas que elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de vehículos robados, en un recorrido de búsqueda y localización de vehículos localizaron sobre la calle José López Portillo de la colonia Empalme Nogales, una motocicleta estacionada en aparente estado de abandono.
Se trató de una motocicleta de color blanco sin placas de circulación, la cual se encontraba a línea de calle, misma que coincidía con las características de una reportada como robada.
Los agentes al descender para verificar la serie confirmaron que se trataba de una reportada robada el pasado 6 de septiembre del año 2024, por lo que fue asegurada, dando aviso al Centro de Atención Temprana quien ordenó que fuera puesta a su disposición, remolcándola al corralón del C5.