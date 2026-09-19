Encuentran en abandono una moto robada desde 2024 en Nogales

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Policías municipales localizaron la motocicleta durante un recorrido en la colonia Empalme Nogales y confirmaron que tenía reporte de robo desde el 6 de septiembre de 2024

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 11:20 AM.