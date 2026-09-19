Instalan tanque de agua en Secundaria Técnica 80 de Nogales para reanudar clases

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Autoridades municipales y estatales colocaron un tanque de almacenamiento en el plantel de La Mesa para garantizar el abasto y mantener las actividades escolares ante los tandeos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/09/2026 01:38 PM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 01:41 PM.