Instalan tanque de agua en Secundaria Técnica 80 de Nogales para reanudar clases

Tras la reciente suspensión de actividades escolares provocada por la falta de suministro de agua potable, autoridades municipales y estatales sumaron esfuerzos para dar una respuesta inmediata a la Escuela Secundaria Técnica número 80, ubicada en el sector de La Mesa, para garantizar así el retorno seguro a las aulas para más de mil estudiantes en Nogales, Sonora.
La problemática, derivada de los tandeos programados en la red hídrica, había mermado severamente las condiciones básicas de higiene y operatividad del plantel. Ante la imposibilidad de mantener en funcionamiento los sanitarios y realizar las labores de limpieza, la dirección de la escuela emitió un comunicado oficial para anunciar la suspensión de clases para ambos turnos durante el viernes 18 de septiembre, con el fin de proteger la salud de la comunidad escolar.
En respuesta a esta urgencia, la Dirección Municipal de Educación, a cargo del maestro Edgar Valadez Valdez, intervino de manera directa y, a través de una gestión coordinada con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), se logró concretar una solución estructural para la institución.
El operativo incluyó el despliegue de maquinaria pesada, utilizaron una grúa para maniobrar e instalar un tanque de almacenamiento de agua de gran capacidad al interior de los patios del recinto escolar. Esta nueva infraestructura permitirá a la escuela almacenar el vital líquido y hacer frente a los tandeos sin que esto paralice nuevamente el desarrollo normal del ciclo escolar.
Las autoridades extendieron un agradecimiento especial al personal de OOMAPAS por su pronta disposición para trabajar de manera conjunta en beneficio de la educación local. Asimismo, la Dirección de Educación reafirmó su compromiso bajo la visión de seguir en la suma de esfuerzos para atender las necesidades de escuelas y brindar mayor bienestar a niñas, niños y jóvenes de Nogales.
Con esta pronta intervención, la Secundaria Técnica 80 recupera las condiciones salubres e indispensables para reanudar su servicio educativo, devolviendo la tranquilidad a los padres de familia y al personal docente.