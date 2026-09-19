Investigan dos muertes ocurridas en domicilios de Nogales

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nogales, Sonora atendió dos reportes de personas fallecidas por ahorcamiento durante la tarde y noche del 18 de septiembre; ambos decesos ocurrieron al interior de domicilios particulares y ya se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Estatal.
El primer suceso se registró a las 18:13 horas en una vivienda de la calle Luis Basurto, aunque de manera inicial el parte policiaco clasificó la muerte por causas desconocidas, las autoridades confirmaron de forma posterior que el hombre, identificado como Víctor, perdió la vida por suspensión.
Al llegar al sitio, los agentes encontraron el cuerpo en el suelo, en el lugar, una vecina de nombre Alma, de 33 años, relató a los oficiales que minutos antes escuchó gritos de auxilio por parte de la esposa del occiso. Ante la emergencia, la vecina marcó al 911 para solicitar ayuda; paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la escena y determinaron la ausencia de signos vitales en la víctima.
Horas más tarde, a las 23:13 horas, los oficiales se trasladaron a la colonia Luis Donaldo Colosio para atender un segundo caso, tipificado preliminarmente como aparente suicidio. En esta escena, los agentes conversaron con Arturo, de 27 años de edad, quien explicó que momentos antes platicó con su amigo Luis, de 28 años, quien le expresó textualmente que “a sus 28 años, él solo había arruinado su vida”.
Tras la charla, Luis ingresó a una habitación, de acuerdo con el informe oficial, el joven tomó un cable eléctrico de color negro, el cual ató a su cuello y al extremo de una viga, con auxilio de una silla de plástico para cometer el acto; elementos de la Cruz Roja se presentaron en el domicilio y declararon el fallecimiento del joven.
En ambos hechos, el personal pericial y de investigación de la Fiscalía Estatal tomó el control absoluto de la situación para las diligencias de ley y el traslado de los cuerpos.