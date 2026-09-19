Investigan dos muertes ocurridas en domicilios de Nogales

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Seguridad Pública atendió dos reportes de personas fallecidas durante la tarde y noche del 18 de septiembre; la Fiscalía Estatal quedó a cargo de las investigaciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/09/2026 01:17 PM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 01:19 PM.