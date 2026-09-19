Julia Huerta llama a la unidad de Morena durante proceso interno en Sonora

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La militante morenista respaldó la participación de los seis aspirantes y pidió mantener la cohesión del movimiento durante la definición de las coordinaciones estatales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 12:04 PM.