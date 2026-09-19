Julia Huerta llama a la unidad de Morena durante proceso interno en Sonora

Como militante comprometida con la Cuarta Transformación, Julia Huerta ratificó su firme compromiso y absoluto respaldo al proceso interno que actualmente vive su movimiento para la definición de las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en 17 estados de la República Mexicana, y muy en especial, en el estado de Sonora.
Sostuvo que, en este momento decisivo, es imperativo hacer eco y respaldar el llamado a la cohesión que han sostenido de manera conjunta las y los seis aspirantes en nuestra entidad: Lorenia Valles Sampedro, María Dolores del Río Sánchez, Célida Teresa López Cárdenas, Javier Lamarque Cano, Omar Francisco Del Valle Colosio y Froylán Gámez Gamboa, que siguen su participación con plena convicción, lealtad y principios en este proceso interno.
Julia Huerta hizo eco de una premisa invaluable para toda la militancia al sostener que ninguna aspiración personal se encuentra por encima del proyecto de transformación que han construido juntos, al precisar convicción fundamental para que el movimiento se mantenga fuerte, íntegro y unido en todos los rincones de México.
Recalcó la claridad que la verdadera contienda no es entre quienes forman parte del movimiento, sino que el propósito común es fortalecer la Cuarta Transformación y consolidar sus avances. Esta visión compartida garantiza que, llegado el momento, quien resulte favorecido en el proceso interno contará con el respeto y la responsabilidad de todas y todos para seguir construyendo este proyecto común.
Para que el humanismo mexicano siga floreciendo, no debemos perder jamás la esencia de nuestras bases. Es de vital importancia seguirnos nutriendo con el sentir de la población a través de nuestros recorridos territoriales, caminando las calles y escuchando al pueblo. Desde mi trinchera en Nogales, mantengo vivo este ejercicio de cercanía, porque es en el territorio y al lado de la gente donde reside la verdadera fuerza transformadora de nuestro partido, dijo.