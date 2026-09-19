Lanzan concurso para impulsar el teatro local

La ciudad carece de una cartelera teatral permanente a pesar del interés del público, una carencia que las autoridades culturales buscan revertir apostando por el talento local en Nogales, Sonora, por lo que con el objetivo principal es rescatar el arte escénico, desarrollar buenas compañías y descentralizar la cultura para directamente a los barrios.
Para lograrlo, el director de IMFOCULTA, Nadir Altair Del Cid, junto a la coordinadora de artes escénicas Julia Zamudio y el jefe de planeación Esteban Hernández, presentaron el segundo concurso municipal “Escenas desde la Frontera”, como parte de los Estímulos Municipales a la Cultura y las Artes (EMCA 2026).
Tristemente tenemos que trabajar mucho todo lo relacionado al teatro, porque aunque hay personas que han trabajado mucho con el tema del teatro, que es por ejemplo el maestro Adrián Quirogos, la misma profesora Rosalba, si tenemos mucho que hacer por este departamento, tenemos que desarrollar compañías, estos estímulos se tratan de esto, desarrollar compañías teatrales, tener una cartelera, Nogales no tiene una cartelera teatral, mencionó Zamudio.
Los amantes del teatro tendrán hasta el 4 de diciembre para registrarse, compitiendo por premios de 13, 8 y 4 mil pesos, cuya premiación será el 11 de diciembre, además de que en el tiempo de preparación se tendrán asesorías continuas, foros informativos y talleres de formación para garantizar la calidad de los proyectos inscritos.
Es muy importante fortalecer, crear e impulsar a esta comunidad de teatro en la frontera, hay mucho gusto por el teatro, está identificado, más esa comunidad tiene que conformarse y evolucionar, por eso hacemos estos impulsos y pues invitamos a las actrices, a los actores, directores, dramaturgos, colectivos, grupos teatrales a conocer las bases, participar y hacer suyo este espacio, comentó Del Cid.