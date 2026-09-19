Lanzan concurso para impulsar el teatro local

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“Escenas desde la Frontera” busca reunir a actores, directores y colectivos en una competencia de teatro corto con premios de hasta 13 mil pesos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/09/2026 10:47 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 10:51 AM.