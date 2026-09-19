Oscar Monroy Ávila expone el Nogales Profundo en La Vida en la Frontera

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La exposición “La Vida en la Frontera” reunirá 70 imágenes de los barrios populares de los años 80 y 90, como parte de Fotoseptiembre 2026

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/09/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 11:39 AM.