Pablo Erik Domínguez, bombero de Nogales, sale de terapia intensiva y agradece apoyo

El Bombero de Nogales Pablo Erik Domínguez Valencia, presenta importantes avances en su recuperación, continúa internado en el Hospital San José en Hermosillo, Sonora, sus compañeros aseguran que la noticia los llena de esperanza y aliento.
El Comandante y Jefe de Bomberos César Velez, confirmó que su compañero se encuentra en franca recuperación abrió los ojos y ha salido de terapia intensiva, por lo que ya ha tenido comunicación con su familia, quienes han mostrado su felicidad y la han compartido en redes sociales.
Detalló que Pablo ya ha podido comunicarse a través de una Tablet por donde escribe y expresa sus necesidades y una de sus primeras oraciones fue el agradecimiento a todas las personas de Nogales que han rezado por él, al igual para sus hermanos Bomberos de diferentes ciudades México y del vecino país.
Vélez, mencionó que este próximo fin de semana un grupo de Bomberos de Nogales acudirá a la ciudad de Tijuana a cursos Internacionales para lo que tomarán un vuelo desde Hermosillo y antes podrán pasar a verlo a través de ventanas ya que sigue en un área restringida, con el fin de motivarlo para que siga luchando por su salud.
Nos han explicado los médicos que el camino para su recuperación completa es largo, pero estamos muy contentos de saber que va avanzando, él sabe que ha recibido mucho apoyo de muchas personas y está agradecido al igual que su familia y todos nosotros, exclamó el Jefe de Bomberos.