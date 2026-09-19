Pablo Erik Domínguez, bombero de Nogales, sale de terapia intensiva y agradece apoyo

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Pablo Erik Domínguez Valencia salió de terapia intensiva y ya puede comunicarse con su familia mediante una tablet; sus compañeros destacan el avance como una fuente de esperanza

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/09/2026 10:40 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 10:44 AM.