Pet Fest Nogales 2026: vacunación antirrábica gratis, adopción y servicios para mascotas

Con el propósito de fomentar la convivencia familiar, promover el bienestar animal y fortalecer la cultura de la tenencia responsable, el domingo 20 de septiembre se llevará a cabo el Pet Fest Nogales 2026, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la Plaza Miguel Hidalgo en Nogales, Sonora.
Durante el evento se contará con la participación de veterinarias, estéticas caninas, entrenadores, asociaciones y emprendedores, quienes ofrecerán descuentos, promociones, servicios y diversos productos para las mascotas.
Entre las actividades programadas se encuentran servicios veterinarios, limpieza dental, cirugías, venta de artículos para animales de compañía, juegos, regalos y distintas dinámicas para disfrutar en familia.
Asimismo, el Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA) estará presente para ofrecer vacunación antirrábica gratuita, como parte de las acciones encaminadas a promover la salud y el cuidado responsable de las mascotas.
La subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, Cindy Torres, hizo un llamado a las familias que acudirán acompañadas de sus mascotas a tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad durante el evento.
Es importante recordarle a la comunidad que, si van a acudir con sus mascotas, deben llevarlas con collar, correa o pechera, para poder transportarlas y mantenerlas seguras durante el evento, señaló.
Las personas interesadas en adoptar deberán presentar su INE y contar con los elementos necesarios para trasladar de manera segura a su nuevo compañero, como collar, correa o pechera.
Además, participarán asociaciones que realizarán actividades para recaudar fondos y continuar apoyando a los animales de Nogales, así como emprendedores y establecimientos que ofrecerán productos y promociones especiales para las mascotas.
El Ayuntamiento de Nogales invita a las familias a participar en este encuentro, disfrutar de las actividades y conocer las distintas opciones disponibles para fortalecer el cuidado, la protección y el bienestar de sus animales de compañía.
Este domingo 20 de septiembre, la Plaza Miguel Hidalgo será el punto de encuentro para familias y mascotas en una jornada dedicada a promover el respeto, el cuidado y la adopción responsable de los animales.