Pet Fest Nogales 2026: vacunación antirrábica gratis, adopción y servicios para mascotas

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La Plaza Miguel Hidalgo recibirá este domingo una jornada familiar con adopciones, vacunación antirrábica gratuita, servicios para mascotas y actividades de bienestar animal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 11:47 AM.