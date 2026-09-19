Preparan la Tercera Gran Carrera Rosa en Nogales

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La convocatoria se realizará el 11 de octubre con caminata, carrera y circuito ciclista para recaudar fondos destinados a la prevención y reconstrucción mamaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/09/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 12:40 PM.