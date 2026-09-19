Preparan la Tercera Gran Carrera Rosa en Nogales

Con el objetivo de promover la prevención, la detección oportuna y la sobrevivencia del cáncer de mama, autoridades locales y asociaciones civiles revelaron los detalles de la Tercera Gran Carrera Rosa Nogales, convocada por el grupo Altruistamente Locos. El evento deportivo se llevará a cabo el domingo 11 de octubre de 2026 en la Plaza Miguel Hidalgo, a partir de las 7:00 de la mañana.
El proyecto busca unir a la comunidad y reunir fondos para dos causas principales con la Agrupación George Papanicolaou, institución con más de 32 años de labor preventiva en la ciudad, y la iniciativa Reconstruyendo la Esperanza, a cargo del doctor Rogelio Robles Morales, la cual provee cirugías de reconstrucción mamaria para mujeres sobrevivientes de esta enfermedad.
Las inscripciones tienen un costo general de 300 pesos y el evento ofrece tres modalidades: una caminata de dos kilómetros, una carrera pedestre de cinco kilómetros y un circuito ciclista de 15 kilómetros. Como incentivo adicional, la ruta de cinco kilómetros contará con el ambiente de una tecnobanda para motivar a los participantes; además, se entregará una medalla conmemorativa a quienes completen el recorrido.
Durante la conferencia de prensa, María Angélica Romero Duarte, presidenta de la agrupación George Papanicolaou, expresó su agradecimiento a los medios y a los jóvenes del comité Altruistamente Locos por su labor de organización. En su intervención, el doctor Rogelio Robles explicó que la intervención reconstructiva va más allá de lo cosmético, ya que representa el cierre de una etapa difícil y la recuperación de la confianza personal.
Marco Alonso Martínez Rodríguez, director del Instituto Municipal del Deporte, destacó el crecimiento de la convocatoria deportiva, la cual pasó de 80 corredores en 2021 a 11,200 en el evento previo. Para esta tercera edición, la meta fijada es superar los 1,201 inscritos. Para garantizar el orden, Eliseo Estrada Muñiz, jefe de Tránsito Municipal, y Michelle Solís, representante del club Jeeperos Nogales 4x4, confirmaron su apoyo con operativos de seguridad vial en los diferentes trayectos.
La señora Griselda Quintero, presidenta del sistema DIF Nogales, emitió un llamado a la sociedad para asistir en familia y portar prendas de color rosa, al hacer énfasis en que el cáncer de mama también se presenta en varones, por lo cual invitó a hombres y mujeres por igual a sumarse a la cultura de la prevención todo el año.