Rescatan a repartidor tras presunto plagio y detienen a un joven en Nogales

Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a una persona víctima de privación de la libertad, lesiones y robo de vehículo, logrando el arresto de uno de los plagiarios en calles de la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 17:55 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia para que se trasladaran a la Avenida de los Maestros a la altura de la carnicería Carnes Smart donde se encontraba un reportante de privación de la libertad.
Una vez en el lugar se entrevistaron con el reportante de quien se omiten sus generales, mismo que les manifestó que momentos antes se encontraba trabajando como repartidor en su motocicleta y a la altura del edificio 10, le cerró el paso una persona del sexo masculino quien lo comenzó a agredir verbalmente.
Dijo que de un vehículo Toyota de color guinda descendieron dos sujetos quienes lo tomaron del cuello e intentaron introducir a un domicilio de dicho edificio, pero al oponer resistencia se comenzó a hacer alboroto en el lugar.
Por lo que sus agresores lo subieron a la fuerza al vehículo comenzando su marcha y durante el trayecto lo fueron golpeando, amenazándolo con privarlo de la vida, bajándolo a la altura de la calle Benjuis y Nogal, frente a un parque público.
Detalló que asustado se dirigió a la Avenida de los Maestros donde solicitó ayuda, ante lo expuesto por el afectado los agentes implementaron un operativo para dar con los presuntos responsables, logrando localizar el vehículo y a uno de los responsables en el lugar donde fue privado de la libertad.
El sujeto al observar la patrulla intentó ingresar al edificio, siendo detenido por los agentes antes de lograrlo, colocándole los candados de mano y al realizarle una inspección corporal le localizaron un manojo de llaves, correspondiendo una de ellas al vehículo en el cual fue privado de su libertad y otra más de la motocicleta del afectado.
Localizando al interior del vehículo el casco de motociclista de la víctima, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con Detenido, donde se ordenó que la persona detenida de nombre Rafael A. "N" de 25 años, fuera puesto a su disposición.
Mientras que el vehículo fue remolcado a los patios del corralón del C5, y al estar realizando el inventario se percataron que la unidad presentaba reporte de robo en Estados Unidos en diciembre del 2024.