Rescatan a repartidor tras presunto plagio y detienen a un joven en Nogales

...

Policías municipales localizaron a uno de los presuntos responsables en Jardines del Bosque; en el vehículo utilizado durante el hecho también encontraron el casco de la víctima y detectaron un reporte de robo en Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/09/2026 10:33 AM.
En Nogales y editada el 19/09/2026 10:37 AM.