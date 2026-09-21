¡Batman llegó a Nogales! Recorre México a pie y lleva un mensaje de esperanza

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales recibió en la Plaza de las Palomas de esta frontera, al pie de la línea internacional, a Ricardo Hernán Porras Guzmán, conocido como “Batman MX”, quien llegó a esta frontera tras recorrer 17 estados de la República Mexicana y alcanzar 11 mil kilómetros a pie, como parte del desafío que emprendió para recorrer las 32 entidades del país.
Desde su llegada a la zona de El Cíbuta, Ricardo fue auxiliado y acompañado por personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Nogales, Sonora, a cargo de Julia Guadalupe Ochoa Zavala, que brindó apoyo preventivo durante su trayecto hasta la ciudad.
Como parte de la bienvenida, recibió además el tradicional recorrido por Nogales a bordo de una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez”, desde donde pudo conocer parte de la ciudad y convivir con nogalenses que se sumaron al reconocimiento de su travesía.
El Presidente Municipal destacó la voluntad, disciplina y perseverancia de Ricardo, cuya historia busca llevar un mensaje de esperanza y fortaleza a quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente a quienes enfrentan la depresión y la ansiedad.
Ricardo, te recibimos con mucho gusto aquí en Nogales. Cada kilómetro que has recorrido representa una historia, una adversidad superada y una muestra de que cuando una persona encuentra un propósito puede transformar su vida y seguir avanzando hacia sus sueños, expresó Gim Nogales.
Durante su visita, Ricardo compartió el impacto que esta experiencia ha tenido en su vida y señaló que el recorrido “me ha transformado para bien”, al convertir una etapa difícil en un propósito que hoy le permite llevar un mensaje de esperanza a otras personas.
El alcalde destacó también el significado de Batman dentro de esta historia, al señalar que se trata de un personaje que enfrenta la oscuridad no con superpoderes, sino con inteligencia, disciplina y voluntad.
Esa voluntad es la que Ricardo ha convertido en pasos, kilómetros y en un mensaje para muchas personas. Desde Nogales le deseamos mucho éxito y muchas bendiciones para que llegue hasta la meta que se ha propuesto, afirmó.
La visita de Batman MX deja en Nogales un mensaje de perseverancia y superación, demostrando que las adversidades también pueden convertirse en propósito, esperanza y una razón para seguir adelante.