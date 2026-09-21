¡Batman llegó a Nogales! Recorre México a pie y lleva un mensaje de esperanza

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Ricardo “Batman MX” Porras llegó a la frontera tras caminar 11 mil kilómetros por 17 estados del país, como parte de su reto para recorrer las 32 entidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/09/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 21/09/2026 04:14 PM.