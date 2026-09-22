¡Agua para los estudiantes! Angélica Burgos dona tinaco a primaria de Nogales

Con el respaldo de las integrantes del grupo de Mujeres al 100, los alumnos de la escuela primaria Ignacio W. Covarrubias contarán con agua limpia y suficiente para el desarrollo de sus actividades, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación en esta frontera, acompañada de miembros de la organización, participó en la ceremonia del lunes cívico en el plantel escolar, en donde donó un depósito para el resguardo del vital líquido que fue recibido por el director, el maestro Jesús Alberto Miranda Echave.
Para nosotros es una gran satisfacción cumplir con la entrega de este tinaco para el plantel”, indicó, “porque ya tenía tiempo que nos hicieron la petición, pero gracias a la colaboración de los integrantes de Mujeres al 100, lo estamos haciendo posible.
En estas actividades están participando el Comité de Jóvenes al 100 encabezado por Alejandra Velázquez, añadió, así como el grupo juvenil de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a cargo de Kevin Montoya.
Estamos muy contentos por el recibimiento que nos brindan tanto los niños, los maestros y el personal administrativo del plantel”, manifestó, “quienes nos han invitado a esta ceremonia y aprovechamos para cumplirles con la entrega del material que necesitan.