¡Agua para los estudiantes! Angélica Burgos dona tinaco a primaria de Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 entregó un depósito de agua a la primaria Ignacio W. Covarrubias para apoyar las actividades diarias de cientos de alumnos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/09/2026 01:29 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 01:32 PM.