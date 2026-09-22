¡Aprende un oficio y abre nuevas oportunidades! ICATSON lanza cursos en Nogales

La coordinadora de Icatson en Nogales, Sonora, Daniela Godínez, anunció el lanzamiento de nuevas convocatorias para los programas de capacitación laboral en la localidad. En esta ocasión, la oferta educativa expande su alcance operativo para beneficiar de manera directa a los habitantes de las colonias La Mesa y Rosarito, además de establecer vínculos estratégicos con diversos planteles escolares del municipio.
La iniciativa tiene la meta de facilitar el acceso a la educación técnica y fomentar el autoempleo en sectores clave de la ciudad, al precisar que el periodo de inscripción general concluye la primera semana de octubre. Las personas interesadas pueden optar por una amplia variedad de especialidades de alta demanda laboral, entre las que destacan electricidad, aire acondicionado automotriz, mantenimiento de minisplit, repostería, barbería, cuidados capilares y corporales e inglés.
Para formalizar el registro, los aspirantes deben acudir a las oficinas ubicadas en la calle del DIF con su CURP y comprobante de domicilio. El pago se realiza de manera exclusiva mediante terminal bancaria. Asimismo, la institución pone a disposición el número 631-209-0796 (disponible para llamadas y WhatsApp) para solicitar referencias bancarias y resolver dudas en un horario de atención de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Daniela Godínez destacó que todos los programas cuentan con validez curricular ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo. Al destacar la disponibilidad de la certificación ROCO (Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional), un modelo diseñado para validar los conocimientos empíricos adquiridos con la experiencia, otorgando un documento oficial que respalda las habilidades de los trabajadores sonorenses.