¡Aprende un oficio y abre nuevas oportunidades! ICATSON lanza cursos en Nogales

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Daniela Godínez anunció nuevas capacitaciones en áreas como electricidad, refrigeración, repostería, barbería e inglés, con inscripciones abiertas hasta la primera semana de octubre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/09/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 04:14 PM.