¡Atención integral para las mujeres! INM ofrece apoyo psicológico, legal y de salud

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El Instituto Nogalense de las Mujeres brinda asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, capacitaciones y apoyos para estudios médicos, además de acciones enfocadas en la prevención de la violencia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/09/2026 03:19 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 03:29 PM.