¡Atención integral para las mujeres! INM ofrece apoyo psicológico, legal y de salud

Con el objetivo de garantizar un empoderamiento pleno y multidisciplinario, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) reafirma su compromiso de brindar atención integral a la comunidad. Judith Abigail Molina Ainza, psicóloga del instituto, destacó que el desarrollo femenino trasciende el ámbito económico y debe abarcar aspectos personales, de salud y protección jurídica.
Para facilitar el acceso a la educación y fomentar la autosuficiencia, la dependencia mantiene un convenio de colaboración con Icatson, el cual pone diversas capacitaciones al alcance de todas las ciudadanas. Sumado a estos cursos, el INM, que dirige Daniela Pérez, cuenta con una sólida estructura de asesoría legal y atención psicológica, así como programas informativos enfocados en la perspectiva de género y la prevención de la violencia.
En el rubro de la salud, la institución otorga apoyos directos mediante vales para lentes, estudios médicos generales, mastografías y pruebas de Papanicolaou, con la oportunidad de mantener y promover un servicio especializado y gratuito a las familias nogalenses.
Molina Ainza enfatizó la vital importancia de difundir estos servicios entre la población para auxiliar a posibles víctimas de violencia, al explicar que, en múltiples ocasiones, la ciudadanía teme intervenir de manera directa en conflictos familiares o de pareja; sin embargo, el simple acto de canalizar a las personas afectadas e informarles sobre los recursos del instituto logra salvar vidas.
La funcionaria detalló que el respaldo psicológico adecuado permite a las usuarias obtener la seguridad necesaria para tomar decisiones firmes, alejarse de relaciones nocivas y establecer nuevas alternativas para alcanzar su independencia definitiva.