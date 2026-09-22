¡El beisbol profesional vuelve a Nogales! Naranjeros y Yaquis se enfrentan en el Hoeffer

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La Fiesta Mexicana de Beisbol llegará este jueves 24 de septiembre con un duelo de pretemporada entre dos de los equipos más representativos de Sonora, en un estadio renovado

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/09/2026 12:58 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 01:07 PM.