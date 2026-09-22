¡El beisbol profesional vuelve a Nogales! Naranjeros y Yaquis se enfrentan en el Hoeffer

El anhelo de disfrutar del rey de los deportes al más alto nivel regresa a la frontera de Nogales, Sonora a través de la Fiesta Mexicana de Beisbol, marcando una nueva etapa para poder responder a la pasión de los aficionados, esto mediante la voz del playball en una casa totalmente modernizada para el beisbol profesional.
Este esperado encuentro de pretemporada enfrentará a los Naranjeros de Hermosillo contra los Yaquis de Ciudad Obregón en un duelo que promete un espectáculo deportivo de calidad y un ambiente familiar inmejorable. La cita es este jueves 24 de septiembre en el emblemático Estadio Dr. Alberto Hoeffer.
Como siempre, mi estimado Francisco, promotor de las fiestas mexicanas, gracias por estar aquí, gracias por presentar en Nogales y gracias por traerle una alegría y diversión a través del rey de los deportes que es el beisbol, comentó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
El atractivo principal viene con la intensa rivalidad sonorense que saltará al terreno de juego, donde se presentarán alineaciones estelares a foguearse recientemente en Estados Unidos, además de que el orgullo local también estará presente, ya que la escuadra de Naranjeros tendrá a tres jóvenes talentos originarios de esta frontera, consolidando el sentido de pertenencia de la comunidad con el evento.
Yo sé que la mitad de la gente va a ver el juego y la otra mitad va a ver la fiesta. Los que van a ver el juego van a ver a muchos de los titulares de Naranjeros y de Yaquis de Ciudad Obregón. Yo creo que va a ser su primer juego de pretemporada, mencionó Francisco Gámez, promotor de la Fiesta Mexicana de Beisbol.