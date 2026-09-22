Compassion Home Celebró 5 Años de Comedor Comunitario en Nogales

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El comedor comunitario atiende tres días por semana a personas en situación de calle, migrantes, deportados y familias vulnerables en una plaza del centro de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/09/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 04:10 PM.