Compassion Home Celebró 5 Años de Comedor Comunitario en Nogales

La asociación civil Compassion Home celebró el quinto aniversario de su comedor comunitario, un espacio dedicado a la atención de personas en situación de calle, migrantes, individuos deportados y familias en extrema vulnerabilidad. Las jornadas de asistencia alimentaria se desarrollan los días martes, jueves y sábados, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la plaza de la dupla escultórica a Benito Juárez en Nogales, Sonora.
Bigvai Flores Ballinas, directora de esta organización sin fines de lucro, destacó la evolución y los retos del proyecto a lo largo de este lustro. En sus primeros meses, los miembros del grupo entregaban las raciones a pie, de norte a sur por toda la ciudad, con el propósito de alcanzar a las personas sin hogar. Para optimizar recursos y evitar los altos costos de gasolina y traslados, decidieron establecerse de forma definitiva en esta céntrica plaza, un punto medio accesible para toda la población vulnerable.
El padrón de beneficiarios creció paulatinamente, de 15 personas al inicio, la cifra aumentó a 30, luego a 50 y posteriormente a 80 comensales regulares. Flores Ballinas recordó de manera especial el periodo de hace dos años, cuando el flujo de migrantes en busca de asilo político elevó la demanda hasta casi 250 platos por jornada.
Para concientizar sobre el valor del trabajo y el esfuerzo, la dinámica del comedor se transformó, al principio solicitaban latas de aluminio o tapas de plástico a cambio del alimento; en la actualidad, implementan una cuota representativa de 10 pesos.
Por su parte, las coordinadoras del comedor, Ana Barreras y María de los Ángeles “Angelita” Méndez, describieron esta labor como el cumplimiento de un mandato divino basado en el amor al prójimo. Méndez detalló que actualmente sirven alrededor de 100 platos por día y, si sobra alimento al finalizar el turno, ofrecen una segunda porción a los presentes. Aclaró con firmeza que la comida es exclusiva para los beneficiarios, por lo cual el personal voluntario no la consume.
Ana Barreras resaltó la vital importancia del voluntariado y la participación ciudadana para sostener el proyecto. Los interesados pueden aportar su tiempo en la entrega de alimentos, ofrecer servicios gratuitos como corte de cabello los días sábado, o bien, “adoptar” el comedor por un día mediante donaciones en especie o económicas.
Las líderes de Compassion Home expresaron su profunda gratitud a Dios, a los benefactores constantes y a los ciudadanos de buen corazón por brindar la provisión necesaria para mantener esta obra solidaria durante cinco años ininterrumpidos en beneficio de la comunidad nogalense.