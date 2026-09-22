Hablar y escuchar también salva vidas: llaman a fortalecer la salud emocional en Nogales

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Cerca de mil estudiantes participaron en conferencias sobre bienestar emocional, donde se destacó la importancia del acompañamiento familiar y de pedir ayuda ante momentos de vulnerabilidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/09/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 04:40 PM.