Hablar y escuchar también salva vidas: llaman a fortalecer la salud emocional en Nogales

La prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional requieren dejar atrás el aislamiento y fomentar la comunicación directa para evitar que las personas elijan salidas falsas ante los retos diarios, esto por medio de afecto y atención en el entorno cercano, los cuales son vitales para inyectar la fuerza que los individuos necesitan para salir adelante.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Nogales, mencionó que, bajo esta premisa, alrededor de mil estudiantes presenciaron en el Teatro Auditorio de Nogales para participar en un ciclo de conferencias sobre el valor de los sentimientos, mediante un esfuerzo coordinado por distintas dependencias municipales que busca abrir espacios de dialogo que beneficien tanto a los jóvenes de la frontera como a sus familias.
El propósito es invitarlos a la reflexión, el invitarlos a que no se sientan solos, pero también sería muy importante motivar a los padres de familia que nos ven a través de las redes sociales de la importancia que tiene el apapacho para con el hijo, el acercamiento con él para, como decía uno de los expositores hace un momento, ponerle saldo al sentir de cada uno de nuestros jóvenes, mencionó el secretario.
Las autoridades reiteraron que la estructura del gobierno municipal, está abierta para canalizar a quienes requieran ayuda con especialistas capacitados, abarcando desde los jóvenes hasta los adultos mayores, además de que se recordó que todos los miembros de la comunidad son valiosos y merecen ser respaldados en momentos de vulnerabilidad.
Sí, lamentablemente son decenas las personas que pierden la vida año con año bajo esta acción y esta medida, es una puerta de escape totalmente falsa, pero lamentablemente las personas a veces se sienten tan agobiadas y tan abandonados que buscan esta alternativa como una opción de escape. Creo que está en nuestras manos el hecho de evitar que esto exista y hagamos una condición más adecuada dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, en nuestro entorno de amigos, comentó.