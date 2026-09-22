Hieren a balazos a hombre tras ser agredido en el bulevar 2000

...

Un hombre de 33 años fue atendido en la Cruz Roja por una lesión en un pie; según su declaración, dos sujetos lo golpearon y realizaron varios disparos durante la agresión

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/09/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 05:06 PM.