Hieren a balazos a hombre tras ser agredido en el bulevar 2000

Un hombre fue agredido por un par de sujetos cuando caminaba por el bulevar 2mil donde resultó herido de bala en horas de la noche siendo trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para su atención médica en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 23:30 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a las instalaciones de Cruz Roja donde reportaban a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.
Una vez en el lugar se entrevistaron con Luis Felipe U. de 33 años, el cual les manifestó que momentos antes caminaba por el arroyo cerca del cuartel de las 45 zona militar cerca de las fábricas y del lado del yunke en un lote baldío.
Fue entonces que le salieron al paso unas personas que estaban en un árbol los cuales le preguntaron por una persona que desconoce, mismos que comenzaron a golpearlo en el rostro, para posteriormente disparar con un arma de fuego en varias ocasiones al suelo.
Dijo que tras los disparos se sintió lesionado en su pie izquierdo, retirándose los agresores, por lo que le marcó a una amiga para que lo auxiliara y lo trasladara a recibir atención médica.
Siendo llevado a las instalaciones de la Cruz Roja, donde fue auxiliado, y atendido de una lesión producida por proyectil de arma de fuego entre los dedos de uno de sus pies.
El parte policial detalla que el lesionado se negó en todo momento a ser trasladado a algún hospital incluso a interponer denuncia alguna, no siendo posible que fuera certificado por el médico de guardia.
Ante dicha situación los elementos preventivos hicieron del conocimiento de este caso al Centro de Atención Temprana.