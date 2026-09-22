INM y Icatson entregan constancias de jabones para fortalecer la independencia económica femenina

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El INM e ICATSON reconocieron a las participantes que concluyeron su capacitación, con la intención de brindarles conocimientos para generar ingresos mediante el autoempleo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/09/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 03:36 PM.