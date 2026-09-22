INM y Icatson entregan constancias de jabones para fortalecer la independencia económica femenina

Con el propósito de impulsar la independencia económica, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM), en colaboración con Icatson, entregó constancias oficiales a 11 participantes que finalizaron de manera exitosa el curso de elaboración de jabones.
Durante el evento protocolario, Daniela Godínez, coordinadora de Icatson extensión Nogales, Sonora, reiteró el compromiso de la institución con el sector femenino. Según sus declaraciones, esta alianza busca dotar a la comunidad de herramientas efectivas para el autoempleo y el emprendimiento comercial.
Principalmente es lo que buscamos en Icatson, se busca el emprendimiento más que nada y estamos muy contentas de hacer esta colaboración con el Instituto de las Mujeres, de igual manera también tenemos colaboración con la Fiscalía de las Mujeres. Y nos gustaría que más personas se acercaran a nosotros para que sigan emprendiendo y tengan un certificado avalado con el que puedan trabajar, dijo.
Parte de nuestro trabajo como Instituto Nogalense de las Mujeres es lograr esa igualdad, que no es el hecho de creernos más que los hombres, sino de empoderarnos de manera positiva que es a través de estas herramientas, sería la importancia que nosotros queremos que ustedes aprovechen estos cursos, que aprendan y que realmente tengan un ingreso propio y no tengamos que depender de otra persona para sentirnos bien, para salir adelante, manifestó.