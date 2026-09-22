Julia Huerta recorre Villa Bonita y dialoga con vecinos sobre avances en Nogales

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La representante de Morena continuó con la entrega del periódico Regeneración y escuchó las opiniones de residentes sobre infraestructura, bienestar y asuntos de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/09/2026 01:20 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 01:24 PM.