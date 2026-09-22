Julia Huerta recorre Villa Bonita y dialoga con vecinos sobre avances en Nogales

Como parte de su labor de cercanía con la ciudadanía como principio base del Movimiento de Regeneración Nacional, Julia Huerta llevó a cabo un recorrido por la colonia Villa Bonita, donde continuó con la entrega del periódico Regeneración y sostuvo diálogos directos con las y los vecinos de la comunidad.
Durante la jornada, destacó la importancia de platicar sobre los recientes informes de gobierno, haciendo mención específica del segundo informe de la presidenta, el quinto informe del gobernador Alfonso Durazo y el quinto informe del alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
El objetivo principal de estas reuniones, señaló, es hacer un "corte de caja" de los avances logrados y evaluar qué falta para consolidar la Transformación en Nogales, enfocándose en la infraestructura y el bienestar que representa la continuidad del segundo piso de la Cuarta Transformación.
Al abordar el tema del proceso interno que se vive dentro de su partido, Julia Huerta hizo un firme llamado a la militancia y a los simpatizantes a mantener la tranquilidad y la unidad, al enfatizar que los tiempos políticos llegarán y que el éxito del movimiento depende de caminar unidos.
En la unidad es donde somos fuertes, cuando todos podemos caminar juntos, haciendo lo que nos corresponde, porque así somos muchísimo más grandes en favor de la gente, dijo.
Finalmente, agradeció profundamente el recibimiento que ha tenido en cada una de las colonias visitadas, al asegurar que el trabajo no se detiene y que continuará de frente en las calles, manteniendo el pulso y la cercanía con la ciudadanía de Nogales.