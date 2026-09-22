¡Más seguridad para quienes caminan a Magdalena! Nogales activa código QR de apoyo

A través de un código QR las autoridades de Nogales, Sonora buscan mantener contacto permanente con los caminantes a Magdalena de Kino, con el fin de brindarles apoyo médico y sobre todo mayor seguridad durante su trayecto.
El Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz explicó que el QR se expondrá en los diferentes puntos como parte de las lonas o señalamientos informativos que cada año se colocan durante la ruta conocida.
Hemos dispuesto un código QR que cada uno de los caminantes al emprender su caminata puede tomarlo a la salida de la ciudad y este código QR le va a servir para comunicarse de manera inmediata si es víctima de cualquier situación,
No solamente de un posible asalto, sino incluso de la necesidad de atención médica, de la atención, de hidratación o de alimentación. A través de este código QR estará en contacto no solamente con policía municipal, sino con todo el sistema completo de seguridad que vamos a tener diseminado a lo largo de los 88 kilómetros de carretera y con ello vamos a poder atender cualquier eventualidad.
No solamente de un posible asalto, sino incluso de la necesidad de atención médica, de la atención, de hidratación o de alimentación. A través de este código QR estará en contacto no solamente con policía municipal, sino con todo el sistema completo de seguridad que vamos a tener diseminado a lo largo de los 88 kilómetros de carretera y con ello vamos a poder atender cualquier eventualidad.
Afortunadamente en los últimos años hemos podido inhibir justamente ese tipo de prácticas por qué?, porque tenemos una comunicación constante con nuestros caminantes y nos ha permitido rescatar personas que se desvanecen a veces en el trayecto de la carretera y que nos informan a través de esta comunicación, que requiere una atención inmediata y nos desplazamos inmediatamente para atenderle, pues permite también esta aplicación el hecho de poder ubicar exactamente el lugar donde se encuentra la persona.
El funcionario público detalló que en los operativos de seguridad participaran elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa, Bomberos de Nogales, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencia, Protección Civil además de organizaciones civiles como los Jeeperos, Ciclistas, entre otras organizaciones.