¡Más seguridad para quienes caminan a Magdalena! Nogales activa código QR de apoyo

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Los peregrinos podrán utilizar el código durante los 88 kilómetros del recorrido para solicitar atención de seguridad, médica, hidratación o alimentación

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/09/2026 11:43 AM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 11:53 AM.