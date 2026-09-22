Tras muertes de personas en calle, reforzarán atención a población vulnerable

Ante los hallazgos de tres hombres en condición de calle que fueron encontradas sin vida en esta frontera el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz aseguró que cuentan con un programa para el apoyo de estas personas en coordinación con albergues y centros de rehabilitación de la localidad.
Son casos muy lamentables, y muy lamentables lo digo en el siguiente sentido este gobierno, desde su inicio, hace cinco años, emprendimos un programa muy importante denominado “Café Pan y Abrigo”, un programa que tiene como meta, el hecho de atender justamente a las personas en condición de calle.
Nos encontramos a veces con el tema de que la familia no los atiende, o no quiere saber de ellos, y eso se convierte en un problema mayor.
Hemos estado refiriendo a muchísimas personas, a muchas personas, a diferentes centros de atención, hemos retornado personas a diferentes lugares del país, y tenemos los registros claros.
Nos encontramos a veces con el tema de que la familia no los atiende, o no quiere saber de ellos, y eso se convierte en un problema mayor.
Hemos estado refiriendo a muchísimas personas, a muchas personas, a diferentes centros de atención, hemos retornado personas a diferentes lugares del país, y tenemos los registros claros.
Hemos sido un gobierno muy responsable en ese sentido hemos remitido personas a los estados de Chiapas, Guadalajara, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Nayarit, aquí mismo en Sonora, en Sinaloa hemos enviado personas a Baja California, e inclusive hemos enviado personas a Arizona y al estado de Nueva York, donde hemos retornado migrantes norteamericanos que están en condición de calle en nuestra ciudad.
Hemos remitido personas también a los centros hospitalarios de la ciudad, el Hospital General, nos ha recibido en diferentes ocasiones y en diferentes momentos a las personas en condición de calle hemos conseguido los medicamentos, todo el tratamiento completo de medicación o de cirugías que hemos tenido que practicar.
Hemos remitido personas también a los centros hospitalarios de la ciudad, el Hospital General, nos ha recibido en diferentes ocasiones y en diferentes momentos a las personas en condición de calle hemos conseguido los medicamentos, todo el tratamiento completo de medicación o de cirugías que hemos tenido que practicar.
Además de Café Pan y Abrigo, tenemos un programa desde la Secretaría del Ayuntamiento que da aportación económica a diferentes centros de atención y la última reunión que tuvimos con los dirigentes de estos centros de atención fue hace apenas tres semanas, donde ampliamos la cobertura de ingresados a estos centros para atender problemas de adicciones porque lamentablemente la mayor parte de estas personas tienen en común denominador también el consumo de drogas.
Por supuesto que una condición como la que ocurría el fin de semana nos indica que tenemos que redoblar esfuerzos todavía más, pero hemos sido un gobierno, consideramos nosotros responsables en este tema.
Por supuesto que una condición como la que ocurría el fin de semana nos indica que tenemos que redoblar esfuerzos todavía más, pero hemos sido un gobierno, consideramos nosotros responsables en este tema.