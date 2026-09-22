Tras muertes de personas en calle, reforzarán atención a población vulnerable

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El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano, señaló que se fortalecerán las acciones de apoyo mediante el programa “Café, Pan y Abrigo”, albergues y centros de atención

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/09/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 12:01 PM.