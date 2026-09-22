¡Pendientes del clima! Vigilan posible llegada de lluvias por efectos de “Polo” a Nogales

El avance del fenómeno meteorológico Polo por el océano pacifico mantiene en alerta a las autoridades locales ante la posibilidad de que su paso nuboso alcance a Sonora y provoque lluvias importantes en la frontera de Nogales, Sonora, hacia el fin de semana.
Aunque actualmente el meteoro se ubica frente a las costas de Guerrero, su trayectoria indica un desplazamiento hacia Baja California con efectos secundarios en territorio sonorense, por lo que paralelo a este seguimiento, la región ya afronta un pronóstico de precipitaciones constantes programadas para las tardes de los próximos días iniciando el domingo 4 de octubre.
Ante este escenario la secretaría del Ayuntamiento y la Unidad de Protección Civil, mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones climatológicas, por lo que el llamado a la ciudadanía es a evitar transitar durante las tormentas y optar por permanecer en el hogar para prevenir percances.
De la misma forma se solicitó a los automovilistas evitar transitar y no estacionarse en avenidas como Tecnológico, 5 de Febrero, Jesús García y la calle Abraham Zaied, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas y seguras.
Nos mantenemos todos los días en constante monitoreo y revisión de las condiciones climatológicas que prevalecen en el momento y las que van a prevalecer para los siguientes días. Hemos identificado plenamente que este meteoro, denominado Polo, curiosamente como el secretario del Ayuntamiento, se encuentra en este momento en las costas del estado de Guerrero, sin embargo, su desplazamiento viene indicando que su aproximación para los próximos días será hacia las costas de Baja California e inclusive podría tener repercusiones en las costas de Sonora y eventualmente nos pudiera llegar algo de lluvia y de vientos para el siguiente fin de semana, manifestó.