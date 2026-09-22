¡Regresa el agua y también las clases en la Técnica 80!

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Con un nuevo tinaco de 20 mil litros y la rehabilitación de un aljibe de 15 mil, la secundaria retomará actividades presenciales este miércoles

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/09/2026 12:11 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 12:14 PM.