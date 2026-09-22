¡Regresa el agua y también las clases en la Técnica 80!

El director de la Escuela Secundaria Técnica número 80, José Cervantes Valenzuela, informó que el plantel superó la crisis por falta de agua con la disposición de un tinaco con capacidad de 20 mil litros y la rehabilitación de aljibe para 15 mil litros adicionales.
Desde principios de septiembre, la institución enfrentó escasez del vital líquido, situación que obligó a pausar las labores presenciales para proteger la salud de los alumnos ante la imposibilidad de mantener limpios los sanitarios; cuyas actividades serán retomadas el miércoles 23 de septiembre.
La escuela, con casi 15 años de operación, contaba solo con un aljibe sin bomba y carecía de tinaco, ante la problemática, la Secretaría de Educación y Cultura, el Ayuntamiento de Nogales a través de la Dirección Municipal de Educación y el Oomapas, brindaron apoyo institucional; la paramunicipal donó un contenedor con capacidad de 20 mil litros.
Cervantes Valenzuela explicó que los trabajos de instalación concluyeron de forma exitosa y las actividades escolares regulares se reanudan el miércoles, tras una reunión sindical que ya se tenía programada para el martes.
El plantel atiende a más de mil alumnos divididos en turnos matutino y vespertino y con la nueva infraestructura, que suma 35 mil litros de reserva en total, el director asegura que la comunidad escolar tiene garantizado el suministro diario.
Invitó a los padres de familia a visitar las instalaciones para comprobar que la pausa en las clases derivó de una necesidad sanitaria y no de una falta de compromiso del personal docente, con un agradecimiento puntual a las autoridades por la respuesta inmediata al caso.