¡Renuevan uno de los cruces más importantes de Nogales! Invierten más de 3.6 mdp

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El Gobierno Municipal rehabilita y pinta el distribuidor vial “Ana Gabriela Guevara” y el puente peatonal de Plutarco Elías Calles y Adolfo Ruiz Cortines

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/09/2026 12:18 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 12:23 PM.