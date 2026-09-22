¡Renuevan uno de los cruces más importantes de Nogales! Invierten más de 3.6 mdp

Con el firme propósito de mejorar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, desarrolla trabajos de rehabilitación y pintura del distribuidor vial “Ana Gabriela Guevara” y el puente peatonal que conecta las avenidas Plutarco Elías Calles y Adolfo Ruiz Cortines.
Esta obra, correspondiente a la administración 2024-2027, representa una inversión de 3 millones 657 mil 265.92 pesos, provenientes de recursos propios del ejercicio fiscal 2026. Los trabajos beneficiarán a la comunidad en general con la mejora significativa de la imagen y funcionalidad de esta importante arteria vial.
De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, las metas establecidas para esta rehabilitación integral en el puente peatonal incluyen pintura vinil-acrílica en 1540.34 metros cuadrados de vigas. Además, se utilizará pintura de esmalte en 225.80 metros lineales de barandal, 77.50 metros lineales de pasamanos y 465.00 metros cuadrados de rejas del pasillo.
La rehabilitación del puente vehicular con el ascenso a la calle Astolfo R. Cárdenas, se rehabilitan 3,274.76 metros cuadrados de vigas, faldones y losa, así como 471.84 metros cuadrados de estribos y 1,073.74 metros cuadrados de muros de contención y parapeto con pintura vinil-acrílica; también se aplicará pintura de esmalte en 531.16 metros de defensa metálica.
En el descenso a la avenida Álvaro Obregón, los trabajos abarcan la aplicación de pintura vinil-acrílica en 2,902.20 metros cuadrados de vigas, faldones y losa; 987.95 metros cuadrados en estribos y 1,308.46 metros cuadrados en muros de contención y parapeto; se pintaron también 670.80 metros de defensa metálica con esmalte.
En la zona de descenso a la calle Plutarco Elías se renovaron 3,387.82 metros cuadrados de vigas, faldones y losa, junto con 672.10 metros cuadrados de estribos y 1,211.98 metros cuadrados de muros de contención y parapeto utilizando pintura vinil-acrílica; más la defensa metálica con pintura de esmalte en una extensión de 574.24 metros.
En la zona del monumento de la dupla escultórica a Benito Juárez se realizará limpieza y detallado en 224.06 metros cuadrados de las bases y columnas; posteriormente, se aplicará pintura vinil-acrílica en 121.46 metros cuadrados de las bases y 102.60 metros cuadrados de las columnas.
Con esta rehabilitación y las acciones de seguridad, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de ofrecer espacios dignos, transitables y seguros para todas las familias nogalenses.