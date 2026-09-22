Senderismo en Rancho Los Alisos: Un Jornada de Aventura y Apoyo a la Economía Rural

La gran riqueza natural de las comunidades rurales al oriente de Nogales sirvió como escenario para la exitosa jornada de senderismo con causa organizada por el colectivo Hike Macabro en el rancho Los Alisos. Un total de 12 personas atendieron la convocatoria, al demostrar que la pasión por la aventura al aire libre puede integrarse perfectamente con la empatía social y el apoyo a la economía local.
Desde las primeras horas del sábado, las y los entusiastas aventureros, encabezados por Melissa Grijalva, recorrieron senderos enmarcados por grandes árboles, cañadas y ascensos pedregosos, inmersos en los paisajes y el clima despejado de la región. La ruta permitió a los participantes conectar profundamente con el entorno, promover un disfrute de la naturaleza basado en el esfuerzo físico, el compañerismo y el respeto absoluto a la flora y fauna de estos predios.
Tras conquistar los trayectos escarpados, el grupo fue recibido por los residentes del rancho Los Alisos, en las inmediaciones del ejido Mascareñas, con un auténtico festín campestre, como parte del objetivo de detonar la economía rural, donde los senderistas adquirieron y degustaron platillos tradicionales preparados al momento al calor de la leña, compartieron una mesa provista de un suculento caldo tradicional, pan, tamales y guarniciones frescas.
La jornada culminó con una cálida convivencia grupal donde exploradores y habitantes de la comunidad intercambiaron experiencias bajo la sombra de los árboles centenarios, con la premisa que, ante la respuesta de esta edición, el colectivo ha establecido la firme premisa de mantener estas convocatorias de forma recurrente.
La visión es clara de forjar y fortalecer una robusta comunidad de senderistas en Nogales que continúe el descubrimiento de las maravillas naturales del municipio, mientras aporta de manera constante a causas nobles, esta vez en apoyo a la adquisición de alimentos a perros de la calle y al desarrollo sostenible de las rancherías aledañas.