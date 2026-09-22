¡Tejer también puede abrir oportunidades! Lanzan taller gratuito de crochet en Nogales

Más allá de una simple manualidad, el tejido con gancho se ha convertido en una herramienta para que las nuevas generaciones combatan el estrés, desarrollen la creatividad y encuentra una forma real de tener un emprendimiento económico, además de que aprender desde cero, fomenta en los interesados una paciencia que les dota de herramientas, para su presente y su futuro.
Bajo esta visión nació el talle gratuito “Tejiendo el Futuro”, el cual fue anunciado por el director del IMFOCULTA, Nadir Altair Del Cid y será impartido por la joven Nina Elizabeth Siqueiros, quien busca compartir su talento con la comunidad, por medio de clases que se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 5:00 a 6:30 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural Los Nogales, con el respaldo del gobierno municipal de Nogales.
De hecho, por eso se llama tejiendo futuro, porque a pesar de solo, pues no es solo aprender crochet más bien, sino que también, como ya dijimos, te implementa mucha paciencia, se necesita mucha paciencia. Tienes que ser muy creativo para crear desde cero muchas cosas. Tienes que saber manejar distintas cosas y también puede ser algo que funcione mucho con el estrés, comentó la tallerista.
Aunque la instrucción es completamente gratuita, los participantes solo requerirán invertir en sus propios materiales básicos, aunque existe el compromiso por parte del IMFOCULTA de brindar una dotación inicial para que aquellos interesados se acerquen a formar parte de esta iniciativa.
Pues si se lo propone y lo puede hacer desde la semana 1, porque, o sea, si puede ser algo complicado al inicio, pero con la práctica se vuelve algo muy fácil que incluso ya por intuición puedes hacer muñequitos solo con verlos, sin necesitar tutorial ni nada, mencionó.