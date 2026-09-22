¡El tren de pasajeros se acerca a Nogales! Proyecto federal contempla conexión con la frontera

El regreso del tren de pasajeros a la frontera es una realidad contemplada en el paquete económico federal 2027, un proyecto que promete reactivar el turismo y transformar la histórica dinámica de conectividad con el centro del país. Esta obra se llevará a cabo de manera independiente a las acciones del tren de carga, actualmente en proceso.
Sobre esto, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales confirmó que el nuevo tren de pasajeros podría salir directamente del sector de El Greco, mientras que lo que se construye hacia el oriente de la frontera quedará restringido únicamente para el transporte pesado proveniente del puerto de Guaymas, separando así las rutas.
Bueno, sí tengo conocimiento del paquete del presupuesto donde meten a Nogales con ese proyecto, sí. Sí está en ese presupuesto, no sé francamente ese proyecto si serían las vías que ya están hasta aquí a donde tienen sus operaciones, no sería hasta acá, sería de lo que es ahí del Greco, del puente del Greco, para allá sería… en un momento dado. Lo que está considerado para lo que es el tren turístico no sería por acá por el lado… Este lado del tren, por acá por el poniente, es únicamente para carga y descarga de mercancías que van a bajar por el puerto de Guaymas, mencionó el alcalde.
O a lo mejor en la misma estación puede ser el museo ferroviario. Es lo que están viendo a nivel federal y a nivel estatal. Pero exactamente ahorita no podría yo comentarles cuál es el proyecto en sí, porque no lo he visto yo el proyecto en sí, nomás está allá comentando y está proyectando, se están haciendo los renders que le llaman, manifestó.