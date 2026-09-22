¡El tren de pasajeros se acerca a Nogales! Proyecto federal contempla conexión con la frontera

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Juan Francisco Gim Nogales confirmó que el proyecto forma parte de la planeación federal y señaló que la ruta de pasajeros podría tener como punto de partida el sector de El Greco, mientras la vía hacia el oriente sería destinada a carga

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/09/2026 01:12 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 01:15 PM.