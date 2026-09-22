Tres hombres en situación de calle mueren en distintos puntos de Nogales

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Los fallecimientos fueron reportados durante el domingo en diferentes sectores de la ciudad; la Fiscalía quedó a cargo de las investigaciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/09/2026 11:38 AM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 11:40 AM.