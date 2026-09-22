Tres hombres en situación de calle mueren en distintos puntos de Nogales

Tres personas fueron localizadas sin vida en diferentes puntos de la ciudad en las últimas 48 horas, se trató de hombres en estado de indigencia dos de los casos se registraron dentro del casco urbano y uno en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial un de los casos se reportó a las 08:33 horas del pasado 20 de septiembre cuando se informó al 911 sobre la presencia de un hombre sin vida tendido en la plaza pública del Monumento a la Razón.
En el lugar las autoridades notaron que se trató de un hombre de aspecto indigente que se encontraba sobre una banca, sin que se le apreciaran signos de violencia a simple vista, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes al revisar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Otro caso se reportó el mismo día a las 23:40 horas en la parte posterior del salón de juegos “Playland” ubicado sobre la avenida de los Nogales, donde reportaban a un hombre tendido en el piso donde el personal de Cruz Roja confirmó que no contaba con signos vitales
En el lugar una persona les informó a las autoridades que el fallecido respondía al nombre de Sergio, el cual tenía varios días enfermo, vomitando sangre y con diarrea, tratándose también al parecer una persona sin hogar.
El mismo domingo 20 de septiembre se tuvo conocimiento que agentes municipales se trasladaron a la calle Ocotillo Oriente de la colonia La Mesa, donde reportaban a una persona inconsciente, debajo de un árbol de un terreno despoblado, sobre una cama de madera en malas condiciones.
Como en las otras dos ocasiones fueron socorristas de la Cruz Roja quienes confirmaron que la persona quien era conocido en el lugar con el nombre de Luis alías el Negro, ya no contaba con vida.
En los tres casos señalados las autoridades ministeriales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes siendo los cuerpos llevados a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley, se presume que el motivo de los decesos podría tratarse de consecuencia por el consume excesivo de diversas sustancias.