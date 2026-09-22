¡Van por miles a Magdalena! Preparan operativo para proteger a peregrinos en la carretera

Un aproximado de entre 100 y 120 mil peregrinos se proyecta caminarán entre Nogales y Magdalena de Kino durante esta temporada de festejo a San Francisco Javier en el pueblo mágico, lo que ha obligado a las autoridades locales y cuerpos de emergencia a integrar a detalle un despliegue operativo integral para salvaguardar a los caminantes.
De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, el dispositivo contempla la instalación de puntos de auxilio, vigilancia vial permanente en carretera y la coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno para atender la travesía de miles de caminantes que abarrotarán la ruta durante los próximos días.
Se tiene contemplado la posibilidad de que tendremos una afluencia de entre 25 mil a 36 mil personas que emprenden una caminata hacia Magdalena. Esa es la referencia que tenemos: aproximadamente de 25 mil a 36 mil. Se tiene estimado que vamos a tener una afluencia hacia Magdalena de 100 a 120 mil visitantes de Nogales que van a viajar a Magdalena a celebrar en estas fechas las fiestas de San Francisco Javier, mencionó el secretario.
De igual manera, se reforzará la presencia de elementos de Tránsito y Policía Municipal en los principales accesos y trayectos, coordinando el flujo junto a la Guardia Nacional para agilizar el tráfico y brindar el apoyo mecánico o logístico a los automovilistas.
Ayer encontramos uno de los principales indicadores que nos preocupó pero que a partir de hoy nos debe ocupar: es que las personas que caminan hacia Magdalena no están haciéndolo con seguridad, no están llevando algún distintivo fluorescente o que pueda identificarlos en la carretera y eso los pone en un mayor riesgo, comentó.