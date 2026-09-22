¡Van por miles a Magdalena! Preparan operativo para proteger a peregrinos en la carretera

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Autoridades estiman entre 25 mil y 36 mil caminantes rumbo a Magdalena y una afluencia total de hasta 120 mil visitantes desde Nogales durante las fiestas de San Francisco Javier

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/09/2026 01:36 PM.
En Nogales y editada el 22/09/2026 01:40 PM.