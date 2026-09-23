¡Adiós al mosquito! Cruz Roja lleva prevención del dengue casa por casa en Nogales

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La campaña “Adiós Mosquito” inició como plan piloto en la colonia Luis Donaldo Colosio, con entrega de abate, fumigación y orientación a las familias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/09/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 23/09/2026 11:58 AM.