¡Adiós al mosquito! Cruz Roja lleva prevención del dengue casa por casa en Nogales

Cruz Roja Nogales en coordinación con diversas autoridades inicia con la campaña “Adiós Mosquito”, en un frente común para erradicar el dengue y otros contagios de esta frontera con información de acciones a tomar en cada uno de los domicilios.
Mariana Guadalupe Madrigal González, Técnico en Urgencias Médicas de la Delegación de Cruz Roja Nogales, dio a conocer los detallas del programa, con la participación de Salud Municipal, Bienestar Social, Protección Civil y personal del Ejército Mexicano con el plan DNIII.
Dentro de Cruz Roja tenemos diferentes programas, uno de ellos es el programa “Reducción de riesgos de desastre, dentro de este programa se maneja la campaña “Adiós Mosquito”, que busca prevenir el dengue propagado por el zancudito.
Ahorita lo que estamos haciendo aquí en Nogales es que en conjunto con diferentes instituciones empezamos a hacer un plan piloto en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la que fuimos a repartir el abate, se hizo fumigación por fuera de las casas, y se les platicó un poquito sobre lo que estábamos haciendo para que supieran ellos cuándo lo que hacemos.
Hacer concientización sobre que a veces contamos dentro de nuestros domicilios con criaderos de mosquitos sin darnos cuenta, en esta campaña participamos con Salud Municipal, Bienestar Social, Protección Civil y con personal de Sedena con el Plan DNIII.
Ahorita lo que estamos haciendo aquí en Nogales es que en conjunto con diferentes instituciones empezamos a hacer un plan piloto en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la que fuimos a repartir el abate, se hizo fumigación por fuera de las casas, y se les platicó un poquito sobre lo que estábamos haciendo para que supieran ellos cuándo lo que hacemos.
Hacer concientización sobre que a veces contamos dentro de nuestros domicilios con criaderos de mosquitos sin darnos cuenta, en esta campaña participamos con Salud Municipal, Bienestar Social, Protección Civil y con personal de Sedena con el Plan DNIII.
Una de las acciones preventivas que podemos realizar es, si tenemos llantas en nuestras viviendas, pues si podemos tirarlas sería lo ideal, si tenemos agua estancada lo ideal sería que dentro del agua pongamos tantito abate, para que el agua limpia por supuesto, para que, si hay huevecillos del mosquito, pues se elimine para que no salga como tal el mosquito del dengue.
También puede ser, inclusive dentro de nuestro domicilio, si tenemos algún refrigerador que tira agua y esta agua se queda estancada, ahí mismo puede darse el criadero del mosco del dengue.
También puede ser, inclusive dentro de nuestro domicilio, si tenemos algún refrigerador que tira agua y esta agua se queda estancada, ahí mismo puede darse el criadero del mosco del dengue.
Ahorita llevamos una tarea para Salud Municipal, que están también junto con nosotros, y es sobre, que hay personas que nos indicaron que también están presentando problemas en las viviendas de garrapatas, entonces ya tenemos otra tarea también, aparte del dengue y poderles ayudar de alguna manera
Se tiene como objetivo cubrir la mayor parte de Nogales, si es posible todo Nogales inclusive podemos acudir a poblados, zonas aledañas, esto con el fin de que para toda la población llegue nuestro programa de “Adiós Mosquito”.
Se tiene como objetivo cubrir la mayor parte de Nogales, si es posible todo Nogales inclusive podemos acudir a poblados, zonas aledañas, esto con el fin de que para toda la población llegue nuestro programa de “Adiós Mosquito”.